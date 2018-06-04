4 июня. Mossovetinfo.ru – Более двух тысяч флагов появится на улицах Москвы к старту чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



На флагах будут изображены кубок чемпионата мира, официальный талисман турнира — волк Забивака с мячом, а также городские достопримечательности.



Флаги появятся в центре столицы, на крупных магистралях, площадях и мостах, а также на маршрутах следования болельщиков от общественного транспорта до стадионов и фан-зоны.



Чемпионат мира стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия в Москве.