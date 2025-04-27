 
Актуальные темы: Китай КНР перемирие—8мая 9мая 10мая
Город (Москва и область)     02.05.2025 10:48

Более 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды в Подмосковье - губернатор

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Подмосковье  непогода  аварии  электричество  губернатор  Воробьев 

2 мая — Mossovetinfo.ru — 2 мая более 200 аварийных бригад в Московской области —коммунальные службы вместе с МЧС — заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Особенно сложно на рижском и савеловском направлении, сообщение осуществляется с задержками, запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров, отметил губернатор.

«По всей области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек.

Больше всего пострадали северные и северно-западные округа – Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде без электричества остаются 46 населенных пунктов (около 5,5 тыс. жителей) и отключены 11 котельных», сообщил Воробьев.

В то же время комплекс городского хозяйства правительства Москвы сообщает, что специалисты коммунальных служб Москвы оперативно распиливают и вывозят поваленные в результате непогоды деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Отмечается, что порывы ветра до 15 м/с сохранятся сегодня и завтра, 3 мая. Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В подмосковном Домодедово глава городского округа Евгения Хрусталева сообщила в своем Telegram-канале, что принято решение запустить отопление в жилых домах и на объектах социальной сферы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Подмосковье  непогода  аварии  электричество  губернатор  Воробьев 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:48 Город (Москва и область) Более 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды в Подмосковье - губернатор

09:32 В мире Китай проводит оценку заявлений США о готовности провести переговоры по вопросу таможенных пошлин - Минкоммерции КНР

08:27 В мире Соединённые Штаты и Украина подписали соглашение по минералам и экономическом партнёрстве

09:18 Общество Имя Сталинград официально присвоено международному аэропорту Волгограда

08:36 Город (Москва и область) 1-2 мая в Москве выпадет около половины от всего месячного объема осадков

Актуальные материалы

09:18 Общество Имя Сталинград официально присвоено международному аэропорту Волгограда

11:18 Город (Москва и область) Перекрытия в Москве - репетиции парада 29 апреля и 3 мая , 7 мая, парад 9 мая (схемы, графики)

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru