Более 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды в Подмосковье - губернатор

2 мая — Mossovetinfo.ru — 2 мая более 200 аварийных бригад в Московской области —коммунальные службы вместе с МЧС — заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Особенно сложно на рижском и савеловском направлении, сообщение осуществляется с задержками, запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров, отметил губернатор.



«По всей области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек.



Больше всего пострадали северные и северно-западные округа – Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде без электричества остаются 46 населенных пунктов (около 5,5 тыс. жителей) и отключены 11 котельных», сообщил Воробьев.



В то же время комплекс городского хозяйства правительства Москвы сообщает, что специалисты коммунальных служб Москвы оперативно распиливают и вывозят поваленные в результате непогоды деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.



Отмечается, что порывы ветра до 15 м/с сохранятся сегодня и завтра, 3 мая. Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.



В подмосковном Домодедово глава городского округа Евгения Хрусталева сообщила в своем Telegram-канале, что принято решение запустить отопление в жилых домах и на объектах социальной сферы.

