23 апреля. Mossovetinfo.ru – Штормовой ветер в Москве в среду, 22 апреля, повалил более 200 деревьев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Падения деревьев отмечены во всех округах Москвы. Упавшими деревьями было повреждено более 60 автомобилей. Среди населения пострадавших нет.



Порывы ветра в Москве в среду, 22 апреля, достигали 23 метров в секунду.