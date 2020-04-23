23 апреля. Mossovetinfo.ru – Штормовой ветер в Москве в среду, 22 апреля, повалил более 200 деревьев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Падения деревьев отмечены во всех округах Москвы. Упавшими деревьями было повреждено более 60 автомобилей. Среди населения пострадавших нет.
Порывы ветра в Москве в среду, 22 апреля, достигали 23 метров в секунду.
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