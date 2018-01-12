Более 200 лыжных трасс и 30 тюбинговых горок откроются в Москве

В Москве заработают катки с натуральным льдом, лыжные трассы и тюбинговые горки. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Всего планируется залить более 1,2 тысячи катков. Кроме того, будут обустроены 208 лыжных трасс с натуральным и пять с искусственным покровом. Также в Москве оборудуют 30 тюбинговых горок.



В настоящее время в городе работают 125 катков с искусственным льдом, а также семь лыжных трасс. Есть в столице и восемь горнолыжных склонов и несколько тюбинговых горок.