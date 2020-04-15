15 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москву выявлено 213 случаев нарушения режима самоизоляции, все нарушители принудительно госпитализированы, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Все нарушители должны были находится дома на самоизоляции и лечении на основании оформленного специального согласия.
Нарушители госпитализированы в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для принудительного лечения. Они будут там находиться под медицинским наблюдением до выздоровления.
Кроме того, все нарушители оштрафованы, общая сумма штрафов составила более 1 миллиона рублей.
Всего в Москве выявлено 14 776 случаев заражения. Выздоровели - 1205 человек, скончались - 106. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что около 7 тысяч человек в Москве лечатся от коронавируса на дому.
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