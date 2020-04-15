Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.04.2020 11:44

Более 200 нарушителей режима изоляции в Москве принудительно госпитализированы за сутки

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  самоизоляция  нарушения  принудительное лечение 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москву выявлено 213 случаев нарушения режима самоизоляции, все нарушители принудительно госпитализированы, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Все нарушители должны были находится дома на самоизоляции и лечении на основании оформленного специального согласия.

Нарушители госпитализированы в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для принудительного лечения. Они будут там находиться под медицинским наблюдением до выздоровления.

Кроме того, все нарушители оштрафованы, общая сумма штрафов составила более 1 миллиона рублей.

Всего в Москве выявлено 14 776 случаев заражения. Выздоровели - 1205 человек, скончались - 106. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что около 7 тысяч человек в Москве лечатся от коронавируса на дому.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  самоизоляция  нарушения  принудительное лечение 

Возврат к списку

Лента новостей

13:16 Власть Владимир Путин 15 апреля вновь выступит с обращением к россиянам - Песков

13:11 Город (Москва и область) Власти были вынуждены ввести цифровые пропуска из-за недисциплинированности москвичей - Песков

12:19 Город (Москва и область) Более 1200 человек в Москве вылечились от кооронавируса

12:10 В России С начала года в России заблокировано или удалено 172 ресурса по закону о фейках

11:44 Город (Москва и область) Более 200 нарушителей режима изоляции в Москве принудительно госпитализированы за сутки

Актуальные материалы

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru