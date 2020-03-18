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Город (Москва и область)     18.03.2020 12:47

Более 200 нарушителей режима самоизоляции выявили камеры видеонаблюдения в Москве

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Теги:  видеонаблюдение  коронавирус  контроль 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» выявили более 200 граждан, которые нарушили режим самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщил на заседании в Мосгордуме глава столичного главка МВД Олег Баранов.

По словам Баранова, система «Безопасный город» показала свою эффективность при контроле за гражданами, находящимися в режиме самоизоляции.

Ранее сообщалось, что что под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заболевание коронавирусом в России находится более 17 тысяч человек.


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Карта места

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Теги: 
видеонаблюдение  коронавирус  контроль 

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