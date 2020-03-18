18 марта. Mossovetinfo.ru – Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» выявили более 200 граждан, которые нарушили режим самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщил на заседании в Мосгордуме глава столичного главка МВД Олег Баранов.



По словам Баранова, система «Безопасный город» показала свою эффективность при контроле за гражданами, находящимися в режиме самоизоляции.



Ранее сообщалось, что что под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заболевание коронавирусом в России находится более 17 тысяч человек.

