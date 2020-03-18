Другие материалы
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Город (Москва и область)
18.03.2020, 12:47
Более 200 нарушителей режима самоизоляции выявили камеры видеонаблюдения в Москве
18 марта. Mossovetinfo.ru – Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» выявили более 200 граждан, которые нарушили режим самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщил на заседании в Мосгорд...
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Город (Москва и область)
18.03.2020, 11:34
В рамках программы реновации в Москве строят и проектируют более 230 домов
18 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Москве строится и проектируется более 230 домов, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики. ...
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Город (Москва и область)
18.03.2020, 10:36
Из больницы в Коммунарке выписаны уже 106 пациентов, у которых подозревали коронавирус
18 марта. Mossovetinfo.ru – С момента открытия из медицинского центра в Коммунарке было выписано 106 пациентов, которые находились там с подозрением на коронавирус, сообщает оперативный штаб по кон...