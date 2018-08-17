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Город (Москва и область)     17.08.2018 11:10

Более 20 километров набережных благоустроят в Москве до конца 2020 года

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Теги:  АИП  благоустройство  набережные 

17 августа. Mossovetinfo.ru – Более 20 километров московских набережных планируется благоустроить до конца 2020 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, благоустройство набережных уже заложено в Адресную инвестиционную программу города. В первую очередь планируется благоустроить набережную Марка Шагала на территории бывшей промзоны ЗИЛ, а также Шелепихинскую набережную к западу от «Москва-Сити». Последнюю планируют сделать продолжением уже благоустроенной Краснопресненской набережной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва-река должна стать новым линейным центром города, в связи с чем планируется обустроить до 80% городских набережных.


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Карта места

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Теги: 
АИП  благоустройство  набережные 

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