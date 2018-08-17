17 августа. Mossovetinfo.ru – Более 20 километров московских набережных планируется благоустроить до конца 2020 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



По словам Хуснуллина, благоустройство набережных уже заложено в Адресную инвестиционную программу города. В первую очередь планируется благоустроить набережную Марка Шагала на территории бывшей промзоны ЗИЛ, а также Шелепихинскую набережную к западу от «Москва-Сити». Последнюю планируют сделать продолжением уже благоустроенной Краснопресненской набережной.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва-река должна стать новым линейным центром города, в связи с чем планируется обустроить до 80% городских набережных.