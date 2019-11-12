Другие материалы
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Город (Москва и область)
12.11.2019, 09:43
Дополнительная навигация появится на трех московских вокзалах к запуску МЦД
12 ноября. Mossovetinfo.ru – Дополнительная навигация появится на Курском, Савеловоском и Белорусском вокзалах к запуску первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс...
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Город (Москва и область)
12.11.2019, 08:58
Более 20 площадок для выгула собак обустроили в парках и скверах Москвы
12 ноября. Mossovetinfo.ru – В парках и скверах Москвы обустроили 22 площадки для выгула собак, сообщается на портале mos.ru. Площадки для выгула собак были созданы в парках и скверах в рамка...
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Город (Москва и область)
12.11.2019, 08:44
Капитальный ремонт 50 поликлиник начнется в Москве в 2020 году
12 ноября. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве начнется капитальный ремонт зданий 50 городских поликлиник, сообщается на портале mos.ru. Отмечается, что большинство зданий московских полик...