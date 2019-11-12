12 ноября. Mossovetinfo.ru – В парках и скверах Москвы обустроили 22 площадки для выгула собак, сообщается на портале mos.ru.



Площадки для выгула собак были созданы в парках и скверах в рамках благоустройства. Многие площадки расположены близко к жилым домам.

Все площадки оборудованы и для игр с питомцами, и для их дрессировки. Кроме того, все площадки огорожены, что позволяет владельцам животных не беспокоится о том, что их питомцы убегут.



Также сообщается, что до конца года в Москве обустроят еще 7 новых площадок для выгула собак. Подробнее о том, где находятся новые площадки для выгула собак можно узнать здесь.