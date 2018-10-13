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Город (Москва и область)     13.10.2018 12:41

Более 20 станций метро построят в Москве за 3 года

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Теги:  метро  метрополитен  строительства  транспорт 

13 октября. Mossovetinfo.ru – В течение трех лет в Москве планируется построить «порядка 21 станции метро», 50 километров линий метро и три депо. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

«Это полноценный запуск Кожуховской (Некрасовской) линии от «Некрасовки» от «Авиамоторной», это северо-восточные участки Большой кольцевой линии… Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы станцию «Внуково» успеть в течение трех лет построить», - сказал Хуснуллин.

Кроме того, Сокольническая линия будет продлена до Коммунарки, поезда по новому участку поедут уже в следующем году. А Люблинско-Дмитровская линия будет продлена до поселка Северного.

Также будут открываться новые участки Большой кольцевой линии. Полностью достроить ветку планируется до 2023 года.


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Теги: 
метро  метрополитен  строительства  транспорт 

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