11 июня. Mossovetinfo.ru – В традиционном празднике выпускников, который пройдет в парке Горького в ночь с 20 на 21 июня, примут участие 22 630 выпускников из 338 московских школ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Сопровождать выпускников будут 4387 учителей и родителей. Это рекордная цифра за последние 7 лет.



В парке будут обустроены две концертные площадки, семь тематических зон, а также 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон. В программе праздника выступление 40 артистов, которых выбирали сами школьники, а также праздничный фейерверк.



На время праздника Парк Горького будет закрыт для посетителей, пройти в парк мозжно будет только при наличии специального индивидуального браслета с QR-кодом.



Доставку школьников в Парк Горького и обратно будут осуществлять 623 аккредитованных автобуса лицензионных перевозчиков. Безопасность праздника обеспечат 220 сотрудников полиции, 400 сотрудников Росгвардии и 160 сотрудников ЧОП. Кроме того, во время праздника на территории парка будут дежурить четыре бригады скорой помощи и бригада Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.