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Город (Москва и область)     11.06.2019 14:11

Более 22 тысяч выпускников примут участие в празднике в Парке Горького

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Теги:  Парк Горького  выпускники  выпускной-2019 

11 июня. Mossovetinfo.ru – В традиционном празднике выпускников, который пройдет в парке Горького в ночь с 20 на 21 июня, примут участие 22 630 выпускников из 338 московских школ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сопровождать выпускников будут 4387 учителей и родителей. Это рекордная цифра за последние 7 лет.

В парке будут обустроены две концертные площадки, семь тематических зон, а также 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон. В программе праздника выступление 40 артистов, которых выбирали сами школьники, а также праздничный фейерверк.

На время праздника Парк Горького будет закрыт для посетителей, пройти в парк мозжно будет только при наличии специального индивидуального браслета с QR-кодом.

Доставку школьников в Парк Горького и обратно будут осуществлять 623 аккредитованных автобуса лицензионных перевозчиков. Безопасность праздника обеспечат 220 сотрудников полиции, 400 сотрудников Росгвардии и 160 сотрудников ЧОП. Кроме того, во время праздника на территории парка будут дежурить четыре бригады скорой помощи и бригада Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.


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Карта места

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Теги: 
Парк Горького  выпускники  выпускной-2019 

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