15 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 1235 пациентов, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Таким образом, общее количество пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве, достигло 24 562 человек.