 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     15.06.2022 11:49

Более 24 тыс. жителей воспользовались жизненной ситуацией «Перемена имени» в центрах госуслуг

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  «Мои Документы»  жизненная ситуация 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Более 24 тысяч жителей воспользовались жизненной ситуацией «Перемена имени» в центрах госуслуг «Мои Документы», сообщили ИА МОССОВЕТ в службе информации «Мои Документы».

Возможность заменить все документы одним пакетом в центрах госуслуг имеется не только при смене имени но когда наступили другие жизненные ситуации: «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Оформление наследства», «Приобретение жилья», «Смена места жительства», «Я — автомобилист», «Я потерял документы», «Я оплачиваю налоги».

Со списком услуг по каждой жизненной ситуации и необходимым пакетом документов можно ознакомиться на сайте.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
«Мои Документы»  жизненная ситуация 

Возврат к списку

Лента новостей

11:49 Город (Москва и область) Более 24 тыс. жителей воспользовались жизненной ситуацией «Перемена имени» в центрах госуслуг

11:03 Другое Приостановлены торги швейцарским франком на Мосбирже

21:45 В мире Тбилиси больше Киева заслужил статус в ЕС – полагают власти Грузии

11:53 Власть Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества

15:47 Город (Москва и область) Только на площадке ВДНХ пройдет 12 июня салют в честь Дня России

Актуальные материалы

12:54 В России В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru