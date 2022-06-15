Более 24 тыс. жителей воспользовались жизненной ситуацией «Перемена имени» в центрах госуслуг

15 июня. Mossovetinfo.ru – Более 24 тысяч жителей воспользовались жизненной ситуацией «Перемена имени» в центрах госуслуг «Мои Документы», сообщили ИА МОССОВЕТ в службе информации «Мои Документы».



Возможность заменить все документы одним пакетом в центрах госуслуг имеется не только при смене имени но когда наступили другие жизненные ситуации: «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Оформление наследства», «Приобретение жилья», «Смена места жительства», «Я — автомобилист», «Я потерял документы», «Я оплачиваю налоги».



Со списком услуг по каждой жизненной ситуации и необходимым пакетом документов можно ознакомиться на сайте.