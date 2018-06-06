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Город (Москва и область)     06.06.2018 10:19

Более 250 дополнительных автобусов запустят на маршрутах между Москвой и Подмосковьем

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Теги:  Москва  Подмосковье  общественный транспорт  автобусы 

6 июня. Mossovetinfo.ru – На 104 маршрутах, связывающих Москву и Подмосковье, появится 251 дополнительный автобус, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Дополнительные автобусы помогут сократить время ожидания автобусов, особенно в часы пик. На самые загруженные маршруты будут запущены дополнительные автобусы большой вместимости

Кроме того, министерство транспорта Московской области и департамент транспорта Москвы согласовали изменения ряда маршрутов с тем, чтобы улучшить транспортную доступность новых районов и жилых кварталов Подмосковья, а также связать их с социальными объектами и московским метрополитеном. Всего будет изменено 220 маршрутов, также появятся три новых.


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Карта места

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Теги: 
Москва  Подмосковье  общественный транспорт  автобусы 

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