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Город (Москва и область)     28.04.2020 08:24

Более 25 тысяч тестов на коронавирус проводят в Москве ежедневно

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Теги:  коронавирус  тестирование 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежедневно в Москве проводят более 25 тысяч тестов на коронавирус, на 100 тысяч человек приходится 3,8 тысячи тестов в день, сообщается на портале mos.ru.

На коронавирус тестируют людей с признаками ОРВИ, пневмонии, граждан, проживающих вместе с теми, у кого уже выявлен коронавирус, а также медиков, соцработников, полицейских – всех, кому по работе приходится общаться с большим числом людей. Кроме того, с этой недели в обязательном порядке тестируют всех пациентов неинфекционных больниц.

Тестирование проводят в городских, федеральных и частных лабораториях. При необходимости результаты тестов, сделанные в городских лабораториях, перепроверяют в федеральных лабораториях, расположенных в Москве – в центре гигиены и эпидемиологии и в противочумном центре.

Специальные исследования проводят также для того, чтобы определить, выздоровел человек или нет. После выписки все излечившиеся пациенты продолжают оставаться под медицинским наблюдением и получают соответствующие рекомендации.

На 27 апреля в Москве был выявлен 45 351 случай заболевания коронавирусом. Вылечились 3524 человека, умерли 435 человек.


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Теги: 
коронавирус  тестирование 

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