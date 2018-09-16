16 сентября. Mossovetinfo.ru – Для устранения подтоплений из сильных дождей в Москве, ГУП «Мосводосток» привлек к работе 310 бригад, сообщает пресс-служба организации.
На дежурстве находятся 1130 человек и 280 единиц техники, в том числе специализированной.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 16 сентября в Москве ожидаются проливные дожди. По прогнозам синоптиков, за сутки в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
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