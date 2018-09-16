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Город (Москва и область)     16.09.2018 13:51

Более 300 бригад «Мосводостока» дежурят в Москве из-за дождей

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Теги:  Мосводосток  режим работы  дожди 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Для устранения подтоплений из сильных дождей в Москве, ГУП «Мосводосток» привлек к работе 310 бригад, сообщает пресс-служба организации.

На дежурстве находятся 1130 человек и 280 единиц техники, в том числе специализированной.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 16 сентября в Москве ожидаются проливные дожди. По прогнозам синоптиков, за сутки в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.


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Теги: 
Мосводосток  режим работы  дожди 

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