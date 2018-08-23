23 августа. Mossovetinfo.ru – До конца текущего года 328 объектов в Москве будут оборудованы архитектурно-художественной подсветкой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Архитектурно-художественную подсветку получат 86 объектов на Бульварном кольце. Кроме того, подсветкой оснастят объекты на Тверской улице, на московских набережных, а также столичные мосты, объекты МЦК, павильоны ВДНХ и ряд других объектов.
По словам Бирюкова, архитектурно-художественная подсветка повышает уровень комфорта и безопасности в городе, улучшает архитектурно-художественные качества Москвы в вечернее и ночное время, а также положительно влияет на настроение горожан.
Бирюков также сообщил, что до конца года общее количество московских объектов, оснащенных архитектурно-художественной подсветкой, превысит 2200.
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