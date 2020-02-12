12 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 300 заявок на участие в проекте «Музыка в метро» подано за первые две недели, сообщается на портале mos.ru.
В прошлом году за этот период было подано 96 заявок. Анекты-заявки принимаются на сайте проекта до 22 марта.
После того, как заявки будут поданы, музыкантов ждет выступление перед жюри, в которое входят представители Московского продюсерского центра, преподаватели музыкального училища имени Гнесиных и музыкального училища имени Шнитке, звезды шоу-бизнеса и продюсеры. При прослушивании жюри будет оценивать технику и качество исполнения, а также визуальную подачу материала.
Проект «Музыка в метро» был запущен в 2016 году, с тех пор количество площадок, на которых в метрополитене выступают музыканты выросло до 33. В 2019 году площадки проекта впервые были открыты за пределами метро: в павильоне Московских центральных диаметров и на Даниловском рынке.
09:28 Происшествия Новорожденного ребенка нашли возле подземного перехода на западе Москвы
09:22 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 12 февраля
08:59 Город (Москва и область) В Москве расширят программу бесплатного переобучения для женщин с детьми
08:40 Город (Москва и область) Более 300 заявок подано за две недели на участие в проекте «Музыка в метро»
08:28 В России В России выздоровел второй человек, заболевший коронавирусом
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления
17:20 Общество В Москве открылся еще один детский технопарк
18:38 Общество Оппозиция в письме Собянину попросила не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 февраля