12 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 300 заявок на участие в проекте «Музыка в метро» подано за первые две недели, сообщается на портале mos.ru.



В прошлом году за этот период было подано 96 заявок. Анекты-заявки принимаются на сайте проекта до 22 марта.



После того, как заявки будут поданы, музыкантов ждет выступление перед жюри, в которое входят представители Московского продюсерского центра, преподаватели музыкального училища имени Гнесиных и музыкального училища имени Шнитке, звезды шоу-бизнеса и продюсеры. При прослушивании жюри будет оценивать технику и качество исполнения, а также визуальную подачу материала.



Проект «Музыка в метро» был запущен в 2016 году, с тех пор количество площадок, на которых в метрополитене выступают музыканты выросло до 33. В 2019 году площадки проекта впервые были открыты за пределами метро: в павильоне Московских центральных диаметров и на Даниловском рынке.