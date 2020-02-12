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Город (Москва и область)     12.02.2020 08:40

Более 300 заявок подано за две недели на участие в проекте «Музыка в метро»

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Теги:  Музыка в метро  заявки  рекорды 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 300 заявок на участие в проекте «Музыка в метро» подано за первые две недели, сообщается на портале mos.ru.

В прошлом году за этот период было подано 96 заявок. Анекты-заявки принимаются на сайте проекта до 22 марта.

После того, как заявки будут поданы, музыкантов ждет выступление перед жюри, в которое входят представители Московского продюсерского центра, преподаватели музыкального училища имени Гнесиных и музыкального училища имени Шнитке, звезды шоу-бизнеса и продюсеры. При прослушивании жюри будет оценивать технику и качество исполнения, а также визуальную подачу материала.

Проект «Музыка в метро» был запущен в 2016 году, с тех пор количество площадок, на которых в метрополитене выступают музыканты выросло до 33. В 2019 году площадки проекта впервые были открыты за пределами метро: в павильоне Московских центральных диаметров и на Даниловском рынке.


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Теги: 
Музыка в метро  заявки  рекорды 

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