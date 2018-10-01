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Город (Москва и область)     01.10.2018 09:40

Более 30 московских застройщиков не смогут привлекать средства дольщиков

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Теги:  строительство  дольщики  застройщики 

1 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве 32 застройщика не открыли специальные счета и не смогут привлекать средства дольщиков для строительства жилья, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Согласно поправкам в федеральный закон, все застройщики, привлекающие для строительства жилья средства дольщиков, обязаны были до 1 сентября 2018 года открыть специальные счета в уполномоченных банках. Реквизиты этих счетов должны быть указаны в проектной декларации, а также внесены в единую информационную систему.

Те застройщики, которые не открыли подобные счета, лишены права привлекать средства дольщиков для строительства.


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Теги: 
строительство  дольщики  застройщики 

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