1 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве 32 застройщика не открыли специальные счета и не смогут привлекать средства дольщиков для строительства жилья, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Согласно поправкам в федеральный закон, все застройщики, привлекающие для строительства жилья средства дольщиков, обязаны были до 1 сентября 2018 года открыть специальные счета в уполномоченных банках. Реквизиты этих счетов должны быть указаны в проектной декларации, а также внесены в единую информационную систему.



Те застройщики, которые не открыли подобные счета, лишены права привлекать средства дольщиков для строительства.