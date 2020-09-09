 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     09.09.2020 10:18

Более 350 тысяч человек уже сделали прививку от гриппа в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  грипп  прививка от гриппа  вакцинация 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - За неделю прививку от гриппа в Москве сделали более 350 тысяч человек. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В мобильных пунктах привились более 47 тысяч человек.

Прививку от гриппа в Москве можно сделать с 1 сентября. Всего в городе работает около 450 прививочных пунктов. Сделать прививку можно во всех детских и взрослых поликлиниках столицы, а также в 54 мобильных пунктах вакцинации. 36 таких пунктов работают на станциях метро, по два открылись на станциях МЦК и на железнодорожных станциях, еще четыре работают в четырех центрах госуслуг «Мои документы».

Интервал между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен составлять не менее месяца.

Узнать адреса пунктов вакцинации и время их работы можно на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
грипп  прививка от гриппа  вакцинация 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:45 Город (Москва и область) Криптобиокабины в центрах «Мои документы» помогут оформить загранпаспорт

11:29 Власть Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет - Песков

11:12 Мнения Сергей Миронов: снятие с выборов кандидатов от СР в Калининградской области противоречит действующему законодательству

10:51 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в сентябре

10:18 Город (Москва и область) Более 350 тысяч человек уже сделали прививку от гриппа в Москве

Актуальные материалы

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде

17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники

12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей

10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru