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Город (Москва и область)
09.09.2020, 11:45
Криптобиокабины в центрах «Мои документы» помогут оформить загранпаспорт
9 сентября. Mossovetinfo.ru - В двух центрах госуслуг «Мои документы» начали работать криптобиокабины, с помощью которых можно оформить загранпаспорт, сообщается на портале mos.ru. Кабины по...
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Город (Москва и область)
09.09.2020, 10:51
Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в сентябре
9 сентября. Mossovetinfo.ru - Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в сентябре в связи c работами по реконструкции станции Крекшино, сообщается на официальном сайте МЖД. В...
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Город (Москва и область)
09.09.2020, 10:18
Более 350 тысяч человек уже сделали прививку от гриппа в Москве
9 сентября. Mossovetinfo.ru - За неделю прививку от гриппа в Москве сделали более 350 тысяч человек. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Рак...