Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     07.04.2020 17:11

Более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции выдано в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  самоизоляция  коронавирус  Роспотребнадзор 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Постановления выдаются гражданам, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, тем, кто находился с ними в контакте, а также тем, кто контактировал с лицами, зараженными коронавирусной инфекцией.

В свою очередь заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве около 1,7 тысячи человек проходят лечение от коронавируса на дому. Всего в Москве зафиксирован 5181 случай заражения.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
самоизоляция  коронавирус  Роспотребнадзор 

Возврат к списку

Лента новостей

17:11 Город (Москва и область) Более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции выдано в Москве

17:05 Город (Москва и область) Около 1,7 тысячи человек в Москве лечатся от коронавируса на дому

16:09 Другое В ночь на 8 апреля в Москве можно будет наблюдать суперлуние

15:49 Власть В Кремле считают неприемлемой приватизацию космоса

14:53 Другое WhatsApp вводит ограничения на часто пересылаемые сообщения

Актуальные материалы

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru