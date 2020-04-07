7 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве выдано более 36 тысяч постановлений об обязательной самоизоляции, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.



Постановления выдаются гражданам, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, тем, кто находился с ними в контакте, а также тем, кто контактировал с лицами, зараженными коронавирусной инфекцией.



В свою очередь заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве около 1,7 тысячи человек проходят лечение от коронавируса на дому. Всего в Москве зафиксирован 5181 случай заражения.