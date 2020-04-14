14 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 40% москвичей прекратили работу в связи с введенным в России режимом нерабочих дней и введенными в Москве ограничениями из-за коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса холдинга «Ромир».



12% респондентов сообщили, что из-за ограничений они потеряли работу, 32% сказали, что прекратили работать временно. Еще 39% сообщили, что из-за ограничений сократили рабочий день.



Крое того, 39% опрошенных заявили, что из-за введенных ограничений потеряли серьезную часть своего дохода.