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Город (Москва и область)
14.04.2020, 18:57
Коронавирусный стационар открыли на базе больницы имени Спасокукоцкого
14 апреля. Mossovetinfo.ru – Новый коронавирусный стационар создали в Москве на базе городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова. ...
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Город (Москва и область)
14.04.2020, 17:34
Более 40% москвичей перестали работать в связи с режимом нерабочих дней
14 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 40% москвичей прекратили работу в связи с введенным в России режимом нерабочих дней и введенными в Москве ограничениями из-за коронавируса, сообщает РБК со ссылко...
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Город (Москва и область)
14.04.2020, 14:15
За 3 дня режим карантина в Москве нарушили 25 человек с подтвержденным коронавирусом
14 апреля. Mossovetinfo.ru – За последние три дня в Москве режим карантина нарушили 25 человек у которых был диагностирован коронавирус, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом. ...