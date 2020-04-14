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Город (Москва и область)     14.04.2020 17:34

Более 40% москвичей перестали работать в связи с режимом нерабочих дней

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Теги:  коронавирус  ограничения  работа  заработки 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 40% москвичей прекратили работу в связи с введенным в России режимом нерабочих дней и введенными в Москве ограничениями из-за коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса холдинга «Ромир».

12% респондентов сообщили, что из-за ограничений они потеряли работу, 32% сказали, что прекратили работать временно. Еще 39% сообщили, что из-за ограничений сократили рабочий день.

Крое того, 39% опрошенных заявили, что из-за введенных ограничений потеряли серьезную часть своего дохода.


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Теги: 
коронавирус  ограничения  работа  заработки 

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