14 декабря. Mossovetinfo.ru - В понедельник, 14 декабря, в Московское области откроются первые новогодние ярмарки, всего будет открыто 46 ярмарок в 31 городском округе региона, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.



Сообщается, что в понедельник будет открыто 9 ярмарок, а массовое открытие ярмарок планируется 20 декабря. Работать ярмарки будут до 31 декабря.



Посетители новогодних ярмарок смогут принять участие в праздничных гуляниях с Дедом Морозом и Снегурочкой, принять участие в дегустации фермерских продуктов, в различных конкурсах и розыгрышах. Также на ярмарках будут продаваться искусственные и живые ели.



Ранее сообщалось, что власти Московской области продлили в регионе карантинные меры, введенные для болрьбы с распространением коронавируса.