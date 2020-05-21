21 мая. Mossovetinfo.ru – Более 40 тысяч человек вылечились в Москве от коронавируса с начала пандемии, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 3 746 пациентов. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 40 682 человек.
Ранее сообщалось, что в результате заражения коронавирусной инфекцией в Москве умерли 1794 человека.
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