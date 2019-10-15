15 октября. Mossovetinfo.ru – К зимнему сезону в Подмосковье подготовлено 4,1 тысячи единиц уборочной техники, что составляет 93% от общего количества уборочной техники региона, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктура Московской области.



Всего в зимний период уборкой дорог в Подмосковье будет заниматься 4,5 тысячи единиц техники. Полностью подготовку техники дорожные службы должны завершить к 1 ноября.



Также сообщается, что для контроля за состоянием дорожной сети региона был создан специальный штат, которой в ежедневном режиме будет обследовать дороги, контролировать работу уборочной техники, а также отслеживать обращения жителей и контролировать устранение замечаний.