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Город (Москва и область)
15.10.2019, 16:35
Новый терминал Шереметьево С1 начнет работу с 15 января 2020 года
15 октября. Mossovetinfo.ru – Первые рейсы из нового терминала С1 в аэропорту Шереметьево начнут летать с 15 января 2015 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по управлению аэровокзальным ком...
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Город (Москва и область)
15.10.2019, 15:30
Более 4 тысяч единиц уборочной техники подготовлены к зимнему сезону в Подмосковье
15 октября. Mossovetinfo.ru – К зимнему сезону в Подмосковье подготовлено 4,1 тысячи единиц уборочной техники, что составляет 93% от общего количества уборочной техники региона, сообщается на офици...
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Город (Москва и область)
15.10.2019, 14:43
Названы приоритеты Адресной инвестиционной программы в 2020-2022 годах
15 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство объектов транспортной инфраструктуры, жилья и социальных объектов станут приоритетами Адресной инвестиционной программы в 200-2022 годах, сообщается на п...