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Город (Москва и область)     15.10.2019 15:30

Более 4 тысяч единиц уборочной техники подготовлены к зимнему сезону в Подмосковье

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Теги:  дороги  Московская область  уборочная техника  зима  подготовка 

15 октября. Mossovetinfo.ru – К зимнему сезону в Подмосковье подготовлено 4,1 тысячи единиц уборочной техники, что составляет 93% от общего количества уборочной техники региона, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктура Московской области.

Всего в зимний период уборкой дорог в Подмосковье будет заниматься 4,5 тысячи единиц техники. Полностью подготовку техники дорожные службы должны завершить к 1 ноября.

Также сообщается, что для контроля за состоянием дорожной сети региона был создан специальный штат, которой в ежедневном режиме будет обследовать дороги, контролировать работу уборочной техники, а также отслеживать обращения жителей и контролировать устранение замечаний.


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Карта места

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Теги: 
дороги  Московская область  уборочная техника  зима  подготовка 

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