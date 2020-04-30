30 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 5 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



За прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились 525 человек, таким образом общее количество вылечившихся выросло до 5135 человек.



Ракова отметила, что с каждым днем число вылечившихся от коронавируса в Москве растет.



На 29 апреля в Москве было зафиксировано 50 634 случая заболевания коронавирусом.