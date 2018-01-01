Более 500 тысяч пассажиров воспользовались общественным транспортом в Москве в новогоднюю ночь

1 декабря. Mossovetinfo.ru - Более полумиллиона пассажиров воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.



«510 тысяч пассажиров выбрали городской транспорт в новогоднюю ночь в Москве», - говорится в сообщении.



Метро и МЦК работали всю новогоднюю ночь. Также всю ночь работали 70 маршрутов общественного транспорта.