Другие материалы
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Город
01.01.2018, 16:00
Более 500 тысяч пассажиров воспользовались общественным транспортом в Москве в новогоднюю ночь
1 декабря. Mossovetinfo.ru - Более полумиллиона пассажиров воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы. «510 тысяч пассажиров...
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Город
01.01.2018, 14:24
В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,5 миллиона человек
1 января. Mossovetinfo.ru - В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. «Впереди еще ...
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Город
01.01.2018, 11:25
Более тысячи автобусов Москвы начали работать с 1 января без турникетов
1 декабря. Mossovetinfo.ru - На 72 автобусных маршрутах Москвы с 1 января убрали турникеты. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. Бестурникетными стали около 1,1 тысячи автобусо...