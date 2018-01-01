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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     01.01.2018 16:00

Более 500 тысяч пассажиров воспользовались общественным транспортом в Москве в новогоднюю ночь

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Теги:  транспорт  общественный транспорт  Новый год  Новый год-2018  метро  метрополитен 

1 декабря. Mossovetinfo.ru - Более полумиллиона пассажиров воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.

«510 тысяч пассажиров выбрали городской транспорт в новогоднюю ночь в Москве», - говорится в сообщении.

Метро и МЦК работали всю новогоднюю ночь. Также всю ночь работали 70 маршрутов общественного транспорта.

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Карта места

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Теги: 
транспорт  общественный транспорт  Новый год  Новый год-2018  метро  метрополитен 

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