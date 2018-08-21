21 августа. Mossovetinfo.ru – Жители Москвы высадят 540 тысяч цветов в рамках фестиваля «Цветочный джем – 2018», сообщает портал mos.ru.
В День города, 9 сентября в рамках любительского конкурса в Москве создадут 15 тысяч любительских цветников, где все участники будут высаживать бегонии, георгины, хризантемы и других цветы. Цветы будут высаживать во всех районах города. Помогать участникам конкурса будут профессиональные ландшафтные дизайнеры. Всего для создания цветников будет использовано порядка 30 видов растений.
Участники конкурса сами опередят лучшие цветники, созданные в рамках конкурса, при этом за собственные работы проголосовать нельзя. Лучшие конкурсанты получат памятные призы: цифровые планшеты и наборы садового инвентаря.
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