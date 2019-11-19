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Город (Москва и область)     19.11.2019 09:41

Более 50 рейсов отменено и задержано утром 19 ноября в аэропортах Москвы

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Теги:  аэропорты  задержки рейсов  отмена рейсов 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – Более 50 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москву утром во вторник, 19 ноября, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Сообщается, что в аэропорту Внуково отменено 10 рейсов, 21 рейс задерживается. В аэропорту Домодедово отменено 6 рейсов, 12 рейсов задерживается. В аэропорту Шереметьево задерживается 5 рейсов. В аэропорту Жуковский рейсы следуют по расписанию.


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Теги: 
аэропорты  задержки рейсов  отмена рейсов 

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