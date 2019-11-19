19 ноября. Mossovetinfo.ru – Более 50 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москву утром во вторник, 19 ноября, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».



Сообщается, что в аэропорту Внуково отменено 10 рейсов, 21 рейс задерживается. В аэропорту Домодедово отменено 6 рейсов, 12 рейсов задерживается. В аэропорту Шереметьево задерживается 5 рейсов. В аэропорту Жуковский рейсы следуют по расписанию.