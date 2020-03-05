5 марта. Mossovetinfo.ru –Более 52 миллионов цветов украсят Москву в 2020 году сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.
По словам Бирюкова, специалисты ГБУ «Озеленение» уже начали готовить рассаду для высадки. Саму высадку планируется начать, когда в Москве установится постоянная теплая погода. Обычно это происходит в конце апреля.
При этом, еще осенью в столице высадили более 13 миллионов луковиц тюльпанов. Они должны расцвести к началу мая.
Вначале городские клумбы очистят от прошлогодней декоративной щепы, проведут рекультивацию почвы и только после этого начнут высадку новых цветов. Самый большой цветник появится на Кутузовском проспекте возле Триумфальной арки. Кроме того, большие цветники обустроят на площади Гагарина, у Центрального выставочного зала «Манеж» и Большого театра.
Также сообщается, что в этом году в Москве будет заметно увеличен объем и ассортимент многолетних растений. Всего планируется высадить более 1,2 миллиона новых многолетников.
11:45 Город (Москва и область) В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
11:30 Город (Москва и область) Более 52 миллионов цветов украсят Москву в 2020 году
11:11 Город (Москва и область) Собянин рассказал о системе выдачи больничных при карантине по коронавирусу
09:53 Город (Москва и область) Жилой дом на 234 квартиры построят по реновации в Нижегородском районе
09:43 Общество Более 50% москвичей собираются принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года