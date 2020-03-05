5 марта. Mossovetinfo.ru –Более 52 миллионов цветов украсят Москву в 2020 году сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.



По словам Бирюкова, специалисты ГБУ «Озеленение» уже начали готовить рассаду для высадки. Саму высадку планируется начать, когда в Москве установится постоянная теплая погода. Обычно это происходит в конце апреля.



При этом, еще осенью в столице высадили более 13 миллионов луковиц тюльпанов. Они должны расцвести к началу мая.



Вначале городские клумбы очистят от прошлогодней декоративной щепы, проведут рекультивацию почвы и только после этого начнут высадку новых цветов. Самый большой цветник появится на Кутузовском проспекте возле Триумфальной арки. Кроме того, большие цветники обустроят на площади Гагарина, у Центрального выставочного зала «Манеж» и Большого театра.



Также сообщается, что в этом году в Москве будет заметно увеличен объем и ассортимент многолетних растений. Всего планируется высадить более 1,2 миллиона новых многолетников.