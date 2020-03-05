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Город (Москва и область)     05.03.2020 11:30

Более 52 миллионов цветов украсят Москву в 2020 году

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Теги:  цветы  озеленение 

5 марта. Mossovetinfo.ru –Более 52 миллионов цветов украсят Москву в 2020 году сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, специалисты ГБУ «Озеленение» уже начали готовить рассаду для высадки. Саму высадку планируется начать, когда в Москве установится постоянная теплая погода. Обычно это происходит в конце апреля.

При этом, еще осенью в столице высадили более 13 миллионов луковиц тюльпанов. Они должны расцвести к началу мая.

Вначале городские клумбы очистят от прошлогодней декоративной щепы, проведут рекультивацию почвы и только после этого начнут высадку новых цветов. Самый большой цветник появится на Кутузовском проспекте возле Триумфальной арки. Кроме того, большие цветники обустроят на площади Гагарина, у Центрального выставочного зала «Манеж» и Большого театра.

Также сообщается, что в этом году в Москве будет заметно увеличен объем и ассортимент многолетних растений. Всего планируется высадить более 1,2 миллиона новых многолетников.


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Карта места

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Теги: 
цветы  озеленение 

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