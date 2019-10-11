11 октября. Mossovetinfo.ru – С начала года москвичи совершили более 5 миллионов платежей через портал mos.ru и приложение «Госуслуги Москвы».



Чаще всего через городские электронные сервисы москвичи оплачивают коммунальные услуги, образовательные услуги и штрафы.



С начала года количество электронных платежей за ЖКУ превысило 2 миллиона, из них 1,6 миллиона было оплачено через портал mos.ru. 930 тысяч платежей касались оплаты питания детей в школах, оплаты секций и кружков для детей и других образовательных и культурно-досуговых услуг. Более 750 тысяч платежей касалось автомобильных штрафов.



Появление системы электронных платежей сильно сэкономило время горожан: если раньше на оплату различных услуг через банки или банкоматы у москвичей уходило до 50 минут в месяц, то теперь на электронные платежи горожане тратят 3 минуты в месяц.