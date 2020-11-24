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Город (Москва и область)     24.11.2020 10:40

Более 5 тысяч москвичей получили квартиры по реновации с начала года

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  программа реновации  жилье  снос пятиэтажек  реновация жилья  строительство 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года новое жилье по программе реновации получили 5,6 тысячи человек, сообщает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.

По словам главы департамента Сергея Левкина, до конца года запланировано переселение в рамках программы реновации еще 10 тысяч человек.

Всего с момента старта программы было обеспечено переселение жителей 190 домов. В 2020 году переселение в рамках программы стартовало в 15 районах в 8 административных округах. Кроме того, с начала года было подобрано 49 стартовых площадок для строительства жилья по реновации.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  программа реновации  жилье  снос пятиэтажек  реновация жилья  строительство 

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