23 ноября. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года новое жилье по программе реновации получили 5,6 тысячи человек, сообщает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.
По словам главы департамента Сергея Левкина, до конца года запланировано переселение в рамках программы реновации еще 10 тысяч человек.
Всего с момента старта программы было обеспечено переселение жителей 190 домов. В 2020 году переселение в рамках программы стартовало в 15 районах в 8 административных округах. Кроме того, с начала года было подобрано 49 стартовых площадок для строительства жилья по реновации.
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