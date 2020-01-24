24 января. Mossovetinfo.ru – В 2020 году планируется ввести в строй больше 60 домов в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В новые дома смогут переехать 15 тысяч человек.



Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что это колоссальная задача, так как с момента начала реализации программы реновации в Москве было построено в рамках программы 52 дома, из которых 49 переданы под заселение.



«Также планируем обеспечить в этом году новый подход к освоению территории, приступить к реализации мероприятий, утвержденных проектов планировок территорий кварталов реновации с учетом перспективного инженерного обеспечения микрорайонов» - заявил Бочкарев.



Заммэра также напомнил, что в процесс переезда в рамках программы реновации вовлечено уже 20 тысяч человек, из которых 13 тысяч уже получили новое жилье.