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Город (Москва и область)     24.01.2020 14:36

Более 60 домов по реновации планируется ввести в строй до конца 2020 года

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

24 января. Mossovetinfo.ru – В 2020 году планируется ввести в строй больше 60 домов в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

В новые дома смогут переехать 15 тысяч человек.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что это колоссальная задача, так как с момента начала реализации программы реновации в Москве было построено в рамках программы 52 дома, из которых 49 переданы под заселение.

«Также планируем обеспечить в этом году новый подход к освоению территории, приступить к реализации мероприятий, утвержденных проектов планировок территорий кварталов реновации с учетом перспективного инженерного обеспечения микрорайонов» - заявил Бочкарев.

Заммэра также напомнил, что в процесс переезда в рамках программы реновации вовлечено уже 20 тысяч человек, из которых 13 тысяч уже получили новое жилье.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

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