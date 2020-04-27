27 апреля. Mossovetinfo.ru — Более 60 водителей «Мострансавто» временно перейдут работать в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба компании.
Все водители вызвались работать на скорой помощи добровольно. Их обеспечат средствами индивидуальной защиты, а при необходимости – специальными костюмами. Перед началом работы с водителями будет проведен инструктаж о безопасности.
При этом рабочие места в Мострансавто за водителями будут сохранены.
С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 9708 случаев заболевания. Вылечились 319 человек, скончались – 69 человек.
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