27 апреля. Mossovetinfo.ru — Более 60 водителей «Мострансавто» временно перейдут работать в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба компании.



Все водители вызвались работать на скорой помощи добровольно. Их обеспечат средствами индивидуальной защиты, а при необходимости – специальными костюмами. Перед началом работы с водителями будет проведен инструктаж о безопасности.



При этом рабочие места в Мострансавто за водителями будут сохранены.



С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 9708 случаев заболевания. Вылечились 319 человек, скончались – 69 человек.