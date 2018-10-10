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Город (Москва и область)     10.10.2018 08:37

Более 65 миллионов электронных рецептов выписали московские врачи с 2014 года

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Теги:  здравоохранение  рецепты  ЕМИАС  электронные рецепты 

10 октября. Mossovetinfo.ru – Московские врачи выписали с 2014 года более 65 миллионов электронных рецептов, сообщает портал mos.ru.

Возможность выписать электронный рецепт появилась в качестве сервиса в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). В среднем на подготовку электронного рецепта у врача уходит не более 30 секунд, в то время как заполнение рецепта от руки занимает несколько минут. 

Таким образом, у врача остается больше времени, которое он может посвятить непосредственно пациенту. Кроме того, врач может сразу определить наличие лекарства в аптечном пункте, и при его отсутствии назначить аналог. Выписанный рецепт остается в базе данных в течение 90 дней после обслуживания.

Электронные рецепты позволяют пациенту с помощью инфоматов в поликлиниках уточнить дозировку и способ применения рекомендованного препарата.


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Карта места

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Теги: 
здравоохранение  рецепты  ЕМИАС  электронные рецепты 

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