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Город (Москва и область)     03.08.2022 09:34

Более 6,5 миллиона диагнозов помогли московским врачам поставить технологии искусственного интеллекта

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Теги:  Москва  здравоохранение  искусственный интеллект 

3 августа, Mossovetinfo.ru - С 2020 года более 6,5 миллиона предварительных диагнозов помогли московским врачам поставить технологии искусственного интеллекта, при этом более половины — с начала этого года. Об этом сообщает пресс-службе комплекса соцразвития Москвы на сайте горадминистрации.

Отмечается, что время назначения диагностических исследований сократилось в среднем в 10 раз. При этом терапевт может использовать вариант диагноза, предложенный искусственным интеллектом, или поставить собственный после направления пациента на лабораторные, инструментальные исследования или консультацию к узким специалистам.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила что опыт и наработки в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении Москвы легли в основу ГОСТа по тестированию систем искусственного интеллекта, который уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября.

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Теги: 
Москва  здравоохранение  искусственный интеллект 

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