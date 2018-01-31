Более 700 ДТП зарегистрировали в Москве за прошедшие сутки

31 января. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки в условиях сильного зарегистрировали более 700 ДТП.



По информации столичного управления ГИБДД, за сутки в Москве произошло 25 серьезных аварий, в результате которых один человек погиб и 27 получили травмы и еще 691 ДТП получило статус «происшествия с материальным ущербом», то есть обошлось без пострадавших, и повреждения получили только машины.



Между тем второй день подряд из-за плохого состояния дорог ДТП попадают автобусы Мосгортранса. По итогам этих аварий в лечебные учреждения было доставлено 17 человек.