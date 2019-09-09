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Город (Москва и область)     09.09.2019 12:25

Более 7 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня города

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Теги:  День города  празднование 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – В праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, приняли участие более 7,4 миллиона человек, сообщается на портале mos.ru.

7 сентября на праздничные площадки в городских парках пришли более 1,2 миллиона человек, еще более 500 тысяч человек отпраздновали День города на ВДНХ. 8 июня на городских праздничных площадках собралось более 2,2 миллиона человек, на ВДНХ – полмиллиона человек.

Помимо этого, более 200 тысяч человек посетили фестиваль «Наши в городе» проходивший на проспекте Академика Сахарова, более 800 тысяч человек побывали на площадках фестиваля «Цветочный джем», более 900 тысяч человек – праздничные площадки в различных районах города.

Горожане посетили сотни мастер-классов, лекций, экскурсий, спектаклей и концертов.


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Теги: 
День города  празднование 

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