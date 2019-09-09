9 сентября. Mossovetinfo.ru – В праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, приняли участие более 7,4 миллиона человек, сообщается на портале mos.ru.



7 сентября на праздничные площадки в городских парках пришли более 1,2 миллиона человек, еще более 500 тысяч человек отпраздновали День города на ВДНХ. 8 июня на городских праздничных площадках собралось более 2,2 миллиона человек, на ВДНХ – полмиллиона человек.



Помимо этого, более 200 тысяч человек посетили фестиваль «Наши в городе» проходивший на проспекте Академика Сахарова, более 800 тысяч человек побывали на площадках фестиваля «Цветочный джем», более 900 тысяч человек – праздничные площадки в различных районах города.



Горожане посетили сотни мастер-классов, лекций, экскурсий, спектаклей и концертов.