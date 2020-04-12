Другие материалы
-
Город (Москва и область)
12.04.2020, 16:27
Протокол о нарушении режима самоизоляции подростками выписывается на родителей
12 апреля. Mossovetinfo.ru – Протокол о нарушении режима самоизоляции подростками выписывается на родителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальник Главного контрольного управления Москвы Евг...
-
Город (Москва и область)
12.04.2020, 15:04
Более 7 тысяч инфекционных коек развернут в Подмосковье до конца апреля
12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 7 тысяч инфекционных коек будет развернуто в Московской области до конца апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сообщается, что 4,6...
-
Город (Москва и область)
12.04.2020, 13:54
Более 1300 человек в Москве оштрафовано за сутки за несоблюдение дистанции в 1,5 метра
12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 1300 человек в Москве оштрафовали за прошедшие сутки за несоблюдение социальной дистанции и нарушение указа мэра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединение а...