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Город (Москва и область)     12.04.2020 15:04

Более 7 тысяч инфекционных коек развернут в Подмосковье до конца апреля

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Теги:  коронавирус  Московская область  Андрей Воробьев 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 7 тысяч инфекционных коек будет развернуто в Московской области до конца апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сообщается, что 4,6 тысячи коек будет оснащено подачей кислорода, около 600 коек оснастят аппаратами искусственной вентиляции легких.

Кроме того, Воробьев сообщил, что в области более чем в 10 раз увеличат количество проводимых тестов на коронавирус. Если три недели назад в Подмосковье проводили за сутки всего около 500 тестов на корнавирус, то сейчас готовятся к тому, чтобы проводить примерно 7 тысяч тестов в сутки.

Всего в Московской области зафиксировано 1360 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки выявлено 278 новых случаев заражения.


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Теги: 
коронавирус  Московская область  Андрей Воробьев 

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