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Город (Москва и область)     06.09.2018 08:22

Более 80 музеев Москвы будут бесплатно работать в День города

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Теги:  музеи  День города 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Во время празднования Дня города 8 и 9 сентября 81 московский музей и выставочный зал будут работать бесплатно, сообщает портал mos.ru.

При этом часть музеев специально к празднованию Дню города подготовила специальные выставки и экспозиции, посвященные Москвы.

Среди музеев, которые будут работать бесплатно, Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Музей Маяковского, Дом-музей Цветаевой, Музей-заповедник «Царицыно», и другие. Полный список музеев и выставочных залов, которые будут работать бесплатно в День города, опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

В дни праздника музеи будут работать по своему обычному графику. Чтобы бесплатно попасть в них, необходимо будет получить бесплатные билеты в кассах.


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Карта места

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Теги: 
музеи  День города 

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