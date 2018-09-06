6 сентября. Mossovetinfo.ru – Во время празднования Дня города 8 и 9 сентября 81 московский музей и выставочный зал будут работать бесплатно, сообщает портал mos.ru.
При этом часть музеев специально к празднованию Дню города подготовила специальные выставки и экспозиции, посвященные Москвы.
Среди музеев, которые будут работать бесплатно, Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Музей Маяковского, Дом-музей Цветаевой, Музей-заповедник «Царицыно», и другие. Полный список музеев и выставочных залов, которые будут работать бесплатно в День города, опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
В дни праздника музеи будут работать по своему обычному графику. Чтобы бесплатно попасть в них, необходимо будет получить бесплатные билеты в кассах.
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