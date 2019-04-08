8 апреля. Mossovetinfo.ru – С начала закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро Центральная пригородная пассажирская компания оформила более 80 тысяч бесплатных билетов на электрички, сообщается в официальном микроблоге ЦППК в Twitter.
Ранее сообщалось, что с 8 по 10 апреля на Курском и Казанском направлениях МЖД введет бесплатный проезд в районе закрытия станций метро. Кроме того, на Казанском направлении МЖД запущены дополнительные электропоезда до станции Люберцы-1.
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