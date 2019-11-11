11 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве и Московской области зарегистрировано более 8 миллионов автомобилей, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Всего в Московском регионе сосредоточено 13% от всех автомобилей в России. Сообщается, что с 2010 года количество автомобилей в Москве и Подмосковье выросло на 1,27 миллиона единиц.
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