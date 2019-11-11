Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     11.11.2019 17:29

Более 8 миллионов автомобилей насчитывается в Московском регионе - ЦОДД

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦОДД  автомобили 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве и Московской области зарегистрировано более 8 миллионов автомобилей, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Всего в Московском регионе сосредоточено 13% от всех автомобилей в России. Сообщается, что с 2010 года количество автомобилей в Москве и Подмосковье выросло на 1,27 миллиона единиц.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦОДД  автомобили 

Возврат к списку

Лента новостей

17:29 Город (Москва и область) Более 8 миллионов автомобилей насчитывается в Московском регионе - ЦОДД

16:42 Происшествия Тела двух мужчин обнаружены в Москве-реке на северо-западе города

15:56 Город (Москва и область) Открылось голосование, посвященное продлению метро в Лианозово и поселок Северный

14:36 Город (Москва и область) На Таганке и в Раменках расширят зону платной парковки - СМИ

14:06 Город (Москва и область) В Москве будет создан транспортный технопарк

Актуальные материалы

08:54 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали, как город помогает приемным семьям

08:33 Город (Москва и область) В «Активном гражданине» стартовало голосование, посвященное развитию велопроката

16:25 Город (Москва и область) Энергозатраты в домах по реновации будут на 60% ниже, чем в пятиэтажках - Хуснуллин

16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru