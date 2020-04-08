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Город (Москва и область)     08.04.2020 11:01

Более 8 тысяч соцработников и волонтеров помогают москвичам на самоизоляции

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Теги:  волонтеры  социальная защита  самоизоляция  помощь 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве более 8 тысяч социальных работников помогают пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, находящимся на самоизоляции, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Помощь в доставке продуктов и лекарств, в выгуле домашних животных людям на самоизоляции оказывают 7 тысяч социальных работников и 1160 социальных волонтеров.

«Мы понимаем, что для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями может быть трудно постоянно находиться на изоляции дома, как того требуют меры безопасности. Поэтому мы организовали горячую линию, где принимаются заявки на помощь в доставке продуктов и лекарств, выгул домашних животных и другие бытовые вопросы», - рассказала заммэра Москвы.

По словам Раковой, с 23 марта на горячую линию поступило уже более 125 тысяч обращений. Специалисты соцзащиты обработали 86% заявок. Почти все они выполняются в течение суток.

Телефон горячей линии по коронавирусу: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00).


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Теги: 
волонтеры  социальная защита  самоизоляция  помощь 

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