8 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве более 8 тысяч социальных работников помогают пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, находящимся на самоизоляции, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Помощь в доставке продуктов и лекарств, в выгуле домашних животных людям на самоизоляции оказывают 7 тысяч социальных работников и 1160 социальных волонтеров.



«Мы понимаем, что для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями может быть трудно постоянно находиться на изоляции дома, как того требуют меры безопасности. Поэтому мы организовали горячую линию, где принимаются заявки на помощь в доставке продуктов и лекарств, выгул домашних животных и другие бытовые вопросы», - рассказала заммэра Москвы.



По словам Раковой, с 23 марта на горячую линию поступило уже более 125 тысяч обращений. Специалисты соцзащиты обработали 86% заявок. Почти все они выполняются в течение суток.



Телефон горячей линии по коронавирусу: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00).