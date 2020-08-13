 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     13.08.2020 08:49

Более 900 дорог отремонтируют в Москве накануне зимы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дороги  ремонт дорог  дорожные работы 

13 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках подготовки дорог к осенне-зимнему периоду в Москве будет отремонтировано 923 дороги, сообщается на портале mos.ru.

Из-за пандемии коронавируса в этом году дорожные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду начались на два месяца позже обычного, однако завершить их планируется в срок – в октябре.

Уже выполнены работы на Большой Садовой, Садовой-Кудринской улицах, улице Большая Ордынка, на Тверской улице, на Проспекте Мира и на ряде других.

В настоявшее время работы идут на 254 улицах в том числе на Ленинском проспекте, улицах 800-летия Москвы, Дубнинской, Енисейской, Крылатской и на Коровинском шоссе.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дороги  ремонт дорог  дорожные работы 

Возврат к списку

Лента новостей

08:54 В России Системы оплаты проезда могут объединить в Москве, Подмосковье, Туле и Санкт-Петербурге

08:49 Город (Москва и область) Более 900 дорог отремонтируют в Москве накануне зимы

08:30 Город (Москва и область) Три автобусных маршрута прекратят работу в Москве с 15 августа

17:51 В России Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

17:08 Город (Москва и область) Власти заявили, что смерть ребенка в Москве не связана с прививкой от кори

Актуальные материалы

20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll

19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа

13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru