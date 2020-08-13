13 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках подготовки дорог к осенне-зимнему периоду в Москве будет отремонтировано 923 дороги, сообщается на портале mos.ru.
Из-за пандемии коронавируса в этом году дорожные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду начались на два месяца позже обычного, однако завершить их планируется в срок – в октябре.
Уже выполнены работы на Большой Садовой, Садовой-Кудринской улицах, улице Большая Ордынка, на Тверской улице, на Проспекте Мира и на ряде других.
В настоявшее время работы идут на 254 улицах в том числе на Ленинском проспекте, улицах 800-летия Москвы, Дубнинской, Енисейской, Крылатской и на Коровинском шоссе.
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