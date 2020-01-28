28 января. Mossovetinfo.ru – Более 90% москвичей в ходе опроса поддержали проект капитального ремонта городских поликлиник, сообщается на портале mos.ruсо ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.



«Мы надеемся, что уже через пару лет москвичи смогут оценить нашу комплексную работу и увидеть, что поликлиника стала местом, куда приятно приходить и пациентам, и врачам», заявила Ракова.



Проект капремонта городских поликлиник предполагает, что до 2024 года в Москве пройдет капитальный ремонт зданий 135 городских поликлиник. Все они в ходе ремонта будут обустроены в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, оснащены современным медицинским оборудованием по единому стандарту.



Первые 50 зданий будут отремонтированы с 2020 по 2022 год. Во время ремонта врачи поликлиник, здания которых будут ремонтироваться, будут оказывать помощь пациентам в других зданиях.