Более девяти тысяч единиц техники устраняют последствия снегопада в Москве

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Более девяти тысяч единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Москве.



Сильный снегопад обрушился на Москву в ночь на воскресенье. Выпало около пяти сантиметров снега.