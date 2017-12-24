Другие материалы
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Город
24.12.2017, 21:30
Пассажиры московского метро выпили за два дня более 600 литров чая
24 декабря. Mossovetinfo.ru - Пассажиры московского метро выпили более 600 литров чая 23 и 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе подземки. Чай раздавали возле станций «Сокол» и «Речной вокз...
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Город
24.12.2017, 18:14
Власти Москвы рекомендовали Яшину изучить законы о проведении акций
24 декабря. Mossovetinfo.ru ¬– Руководитель Департамента региональной безопасности города Москвы Владимир Черников рекомендовал главе Совета депутатов Муниципального образования Красносельское Илье...
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Город
24.12.2017, 17:44
Более девяти тысяч единиц техники устраняют последствия снегопада в Москве
24 декабря. Mossovetinfo.ru - Более девяти тысяч единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Москве. Сильный снегопад обрушился на Москву в ночь на воскресенье. Выпало около пяти сантимет...