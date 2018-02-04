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Город     04.02.2018 17:05

Более двух тысяч деревьев уже повалено в Москве из-за снега и льда - Собянин

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Теги:  Собянин  Москва  снегопад  деревья  МЧС  штормовое предупреждение 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве уже более двух тысяч деревьев повалено из-за снега и льда. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге @MosSobyanin в Twitter.

«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за 2 тыс. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме», - написал Собянин.

Ранее Собянин сообщил о пяти пострадавших и одном погибшем в Москве от последствий снегопада и обледенения.

Напомним, что по информации московского МЧС, штормовое предупреждение в Москве действует до конца текущих суток (воскресенья, 4 февраля – ред.). 

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Теги: 
Собянин  Москва  снегопад  деревья  МЧС  штормовое предупреждение 

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