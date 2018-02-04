Другие материалы
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Город
04.02.2018, 22:47
В Москве посещение школ 5 февраля из-за снегопада объявлено «свободным» - Собянин
4 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Из-за снегопада, сложной дорожной ситуации, посещение школ в Москве завтра (5 февраля – ред.) объявлено свободным. Об этом в своем микроблоге @MosSobyanin в twitter с...
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Город
04.02.2018, 17:56
Без электричества в Московской области остаются более 40 тысяч человек - Минэнерго
4 февраля. Mossovetinfo.ru - Без электричества в Московской области остаются более 40 тысяч человек в 246 населенных пунктах, сообщает Минэнерго. «Без электроснабжения остаются: бытовые потребите...
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Город
04.02.2018, 17:05
Более двух тысяч деревьев уже повалено в Москве из-за снега и льда - Собянин
4 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве уже более двух тысяч деревьев повалено из-за снега и льда. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге @MosSobyanin в Twitter. «По оперативны...