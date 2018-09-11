11 сентября. Mossovetinfo.ru – С начала компании вакцинации прививки от гриппа сделали уже около 561 тысячи москвичей, из них 114,6 тысячи детей, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.
Компания вакцинации от гриппа стартовала в Москве 20 августа. Прививки можно сделать во всех поликлиниках Москвы, а также в мобильных пунктах вакцинации, которые размещены возле 29 станций метро и МЦК, в 70 центрах госуслуг, а также в 9 торговых центрах столицы. В торговых центрах пункты вакцинации работают только по выходным. Всего в Москве открыто более 500 пунктов вакцинации, которые будут работать до 28 октября. Полный список пунктов вакцинации и график их работы опубликован на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ранее сообщалось, что в 2017 году прививки от гриппа в Москве сделали около 7 миллионов человек, благодаря чему удалось избежать эпидемии гриппа и ОРВИ.
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