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Город (Москва и область)     13.12.2019 08:49

Более шести тысяч пар в Москве поженились на новых площадках с начала года

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Теги:  свадьбы  площадки 

13 декабря. Mossovetinfo.ru – На новых площадках для заключения брака с начала года поженились уже более шести тысяч пар, сообщается на портале mos.ru.

По словам Заммэра Москвы Анастасии Раковой, до конца года на новых и необычных площадках в Москве вступят в брак еще более 500 пар. Ожидается, что в следующем году, количество бракосочетаний, проведенных на необычных площадках превысит 8,5 тысячи.

Всего в Москве действует 30 новых и необычных площадок для заключения брака. Самыми популярными из них у молодоженов являются старинные особняки и башни делового центра «Москва-Сити». Также бракосочетание можно провести в городских усадьбах, на стадионах, в Московском планетарии, на ипподроме, на Останкинской башне, в «Москвариуме». Полный список площадок можно посмотреть здесь.


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Теги: 
свадьбы  площадки 

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