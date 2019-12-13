13 декабря. Mossovetinfo.ru – На новых площадках для заключения брака с начала года поженились уже более шести тысяч пар, сообщается на портале mos.ru.
По словам Заммэра Москвы Анастасии Раковой, до конца года на новых и необычных площадках в Москве вступят в брак еще более 500 пар. Ожидается, что в следующем году, количество бракосочетаний, проведенных на необычных площадках превысит 8,5 тысячи.
Всего в Москве действует 30 новых и необычных площадок для заключения брака. Самыми популярными из них у молодоженов являются старинные особняки и башни делового центра «Москва-Сити». Также бракосочетание можно провести в городских усадьбах, на стадионах, в Московском планетарии, на ипподроме, на Останкинской башне, в «Москвариуме». Полный список площадок можно посмотреть здесь.
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