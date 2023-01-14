Более востребованными становятся видеоконсультации с сотрудниками офисов «Мои документы»

14 января, Mossovetinfo.ru - "В 2022-м онлайн-консультации стали популярнее в 3,5 раза: специалисты офисов «Мои документы» провели их более 1,4 тысячи раз", сообщает сайт мэра и правительства Москвы.



Сегодня вопросы, которые можно задать во время онлайн-встреч, касаются более чем 200 услуг.



«Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате» проводится в подразделе «Документы» раздела «Услуги». Доступное время для видеоконсультации специалистов офисов «Мои документы» — с 10:00 до 20:00. Онлайн-встречи носят информационный характер.