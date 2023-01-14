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Город (Москва и область)     14.01.2023 12:33

Более востребованными становятся видеоконсультации с сотрудниками офисов «Мои документы»

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Теги:  Мои документы  сервис  видеоконсультации 

14 января, Mossovetinfo.ru - "В 2022-м онлайн-консультации стали популярнее в 3,5 раза: специалисты офисов «Мои документы» провели их более 1,4 тысячи раз", сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Сегодня вопросы, которые можно задать во время онлайн-встреч, касаются более чем 200 услуг.

«Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате» проводится в подразделе «Документы» раздела «Услуги». Доступное время для видеоконсультации специалистов офисов «Мои документы» — с 10:00 до 20:00. Онлайн-встречи носят информационный характер.

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Теги: 
Мои документы  сервис  видеоконсультации 

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