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Город (Москва и область)     30.03.2018 07:59

Болельщикам ЧМ-2018 раздадут более 1,4 млн путеводителей по Москве

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Теги:  ЧМ-2018  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира-2018  футбол  спорт  путеводители  болельщики 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Болельщики, которые приедут в Москву из других городов и стран на матчи чемпионата мира по футболу, бесплатно получат путеводители по столице. Об этом сообщается на портале правительства Москвы.

Всего планируется изготовить 960 тысяч туристических карт и 480 тысяч справочников о столице.

Буклеты можно будет получить в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах, где разместятся группы болельщиков. Их подготовят на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего в столице состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал в «Лужниках».


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира-2018  футбол  спорт  путеводители  болельщики 

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