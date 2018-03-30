30 марта. Mossovetinfo.ru – Болельщики, которые приедут в Москву из других городов и стран на матчи чемпионата мира по футболу, бесплатно получат путеводители по столице. Об этом сообщается на портале правительства Москвы.
Всего планируется изготовить 960 тысяч туристических карт и 480 тысяч справочников о столице.
Буклеты можно будет получить в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах, где разместятся группы болельщиков. Их подготовят на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего в столице состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал в «Лужниках».
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